Říjnová inflace vzrostla, ale rozhodující budou následující měsíce

V listopadu inflace bude pod 7 %?

Odhad ČNB byl trochu optimistický, protože nakonec se říjnová inflace dostala na 8,5 %. ČNB tak potvrdila, že vždy vyhlíží lepší ekonomickou situaci, než je. Daleko důležitější bude, jaká bude inflace v listopadu. Listopadová inflace by se měla vrátit opět k 7 %. Pokud se tento předpoklad potvrdí, a inflace bude pod 7 %, bude to znamenat, že jsme se dostali do režimu reálně kladných úrokových sazeb. Česká inflace za poslední rok foto: Tradingeconomics.com

Jak to bude s inflací od Nového roku?

Velkou otázkou je, jaká bude inflace na začátku roku. V lednu 2024 ještě významněji poklesne srovnávací základna výpočtu inflace. Analytikové očekávají, že inflace bude kolem 4 %, ale nejoptimističtější odhady mluví dokonce o 2 %. Tento efekt snížení inflace se týká pouze výpočtu inflace. V reálném životě to neznamená pokles cen. Jen to, že ceny budou růst mnohem pomaleji než před rokem. Spotřebitel se pořád bude muset vyrovnávat s poklesem kupní síly, který trvá přes dva roky. V tomto kontextu není divu, že maloobchodní tržby klesají. Lidé nekonzumují a česká ekonomika zpomaluje.

Co udělá ČNB?

Skokový pokles inflace v lednu vytváří silný tlak na ČNB. Nejdůležitější charakteristikou centrální banky je stabilita a předvídatelnost jejich rozhodnutí. Jestli se inflace dostane pod 2 % v lednu, tak by samozřejmě v prosinci ČNB měla zahájit proces snižování sazeb. Snižování sazeb však automaticky neznamená návrat k nulovým nebo velmi nízkým sazbám. Jenomže situace není tak jednoduchá. Není zdaleka jisté, že inflace tak rychle poklesne. Navíc se spekuluje, že cena elektřiny v lednu může znovu růst. A právě cena elektřiny ovlivňuje celou inflaci. ČNB tak může rychlým snížením sazeb podpořit další inflační vlnu. ČNB by měla v každém případě se snažit rozhodovat konzervativně a nezávisle.

Matěj Široký