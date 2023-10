Česká koruna na ročním minimu

Blížíme se k hranici 25 korun za euro

Současný stav kurzu české koruny vůči euru směřuje pomalu, ale jistě k hranici 25 korun za euro. V současné době je koruna obchodována za 24,7 korun za euro a 23,4 korun za americký dolar. Tím pádem se koruna se propadla nejníž od začátku roku. Silnější oslabení koruny začalo v okamžiku, kdy ČNB oficiálně ukončila svůj kurzový závazek. S ohledem na vysokou inflaci v Česku a fiskální nerovnováhu, spolu s nezměněnými sazbami, je oslabování koruny očekávatelné. Toto oslabení odpovídá i předpovědi ČNB, která očekává, že kurz koruny se bude pohybovat v pásmu 25 až 25,5 korun za euro. Zbývá otázka, jak by ČNB reagovala, pokud by koruna překročila hranici 25,5 korun za euro? Zatím to nikdo neví.

Hrozba inflace

Kurzu koruny nepomohl ani projev guvernéra Michla na konferenci ve Zlíně, kde uvedl, že ČNB zvažuje různé možnosti před nadcházejícím listopadovým zasedáním. Tato změna v jeho stanovisku významně zvýšila pravděpodobnost snížení sazeb již v listopadu. Takováto změna postoje ze strany ČNB však představuje značnou nejistotu pro investory. Ještě v září Michl mluvil o potřebě vysokých úrokových sazeb po delší dobu, než trhy čekají. Větší nejistota a nedostatečná transparentnost v rozhodnutích ČNB jsou problematičtější než samotné změny sazeb o 25 bazických bodů. Slabá koruna bude zvyšovat inflační tlaky.

Jak chránit své úspory?

V případě skutečného snížení sazeb by koruna zaznamenala rychlé oslabení, následované dalším postupným poklesem. Evropská centrální banka a americký Federální rezervní systém se zatím na snižování svých sazeb nepřipravují, a naopak, zvyšují je. Možná bychom se mohli dočekat dalšího zvýšení na dolaru již příští měsíc. Jedním z řešení, jak chránit své úspory před oslabením koruny a poklesem výnosů na spořicích účtech, je směna do zahraniční měny a uložení peněz na spořicím účtu v této měně. S ohledem na geopolitické napětí může být výhodnější volba dolaru před eurem.

Matěj Široký