Záhada na ropě: nepředvídatelný vývoj

Předpovědět cokoliv na trzích se stoprocentní jistotou není možné. Trhy, zvláště ty komoditní, jsou však řízeny zákony, nabídky a poptávky, které odrážejí racionální principy. Vždy, když se děje něco neobvyklého, co značně vybočuje z racionálního chování, měli bychom zpozornět. V současnosti jsou to právě ceny ropy, které ukazují silný anomální vývoj.

Pokles ropy

V polovině října 2023 ropa Brent dosáhla lokálního vrcholu 93 dolarů za barel. Růstová tendence na ropě byla strmá. Většina analytiků pracujících především na technické analýze už mluvila o ropě za 100 dolarů. Tento růst byl posilován především děním v Izraeli, kde 7. října Hamas podnikl teroristické útok. Od této doby cena ropy prakticky bez vysvětlení klesá. A přitom by mělo být všechno naopak. Proč? Vývoj ceny ropy Brent od začátku roku. Podle základů technické analýzy na růst ceny ropy to v příštích týdnech nevypáda foto: tradingview.com

Důvody pro další růst ropy

Důvodů, proč by cena ropy měla růst je nepřeberně. Samozřejmě prvním důvodem je pořád přetrvávající napětí v pásmu Gazy. Izrael zahájil pozemní operaci. Jakékoliv další vstup další země do konfliktu by poslal cenu ropy a zemního plynu nahoru. Dalším důvodem, proč by cena ropy neměla klesat, je kooperace Ruska a Saudské Arábie na držení nízkých těžebních limitů. A v neposlední řadě americké strategické rezervy jsou prázdné. Amerika by měla co nejdřív začít dokupovat ropu na komoditním trhu. Nárůst poptávky po černém zlatě by se měl odrazit i na ceně. Navíc je pravdou, že čínská ekonomika zpomaluje, ale poptávka po ropě v této zemi roste. Těchto několik faktorů jasně ukazuje, že cena ropy by měla růst.

Pokles ceny ropy: dobré znamení?

Když se podíváme na druhou stranu argumentů, zjistíme, že moc argumentů, které by tento nečekaný pokles ceny ropy vysvětlilo, není. Tedy až na ten hlavní. Světová ekonomika již vstoupila do recese. Ceny ropy tak jen předbíhají opravdové snížení poptávky po ropě. Ekonomická recese není nikdy pozitivní zpráva. Pokud se recese v globální ekonomice prohloubí, cena ropy může dále klesat. Naopak, pokud se recese zastaví, nebo dokonce obrátí, cena ropy by se mohla vrátit k růstu.

Matěj Široký