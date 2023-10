ECB nechala sazby bez změny, úleva pro ČNB

Většina analytiků předpokládala, že ECB nechá poprvé od července 2022 své sazby nezměněné. A tak se také stalo. Na svém výjezdním zasedání v Athénách došlo k tolik očekávané přestávce v utahování měnové politiky. Hlavní sazba na euru zůstane na 4 %. To je hlavně dobrá zpráva pro českou korunu.

Hlavní slovo bude mít inflace

Christine Lagardeová na tiskové konferenci, která bezprostředně následovala po zveřejnění rozhodnutí o výši sazeb, oznámila, že inflační cíl zůstává stejný 2 %. Avšak vzhledem k tomu, že inflace v eurozóně zpomaluje, není důvod ještě víc zvedat sazby. Podle čísel Eurostatu je pravdou, že inflace v září byla menší než v srpnu. V srpnu činila 5,2 %, zatímco v září již klesla na 4,3 %. Avšak i při inflaci 4,3 % jsou reálné sazby na euro pořád záporné. Na rozdíl od USA evropská měnová politika není dostatečně restriktivní. V říjnu se velký pokles inflace nedá očekávat, a to zejména díky drahé ropě a slabému euru.

Ještě není konec

Zároveň ještě nemůžeme úplně vyloučit další zvedání sazeb. Lagardeová si uvědomuje riziko návratu inflace. Inflaci by mohla pomoci celková geopolitická nestabilita ve světě. Navíc ne všude v eurozóně je inflace zcela poražena. Podle slovenského statistického úřadu inflace na Slovensku v září ještě dosahovala 8,1 %. ECB má před sebou těžký úkol. Mít společnou měnu pro tak rozdílné evropské ekonomiky jako Slovensko a Nizozemí není nic jednoduchého. Podle tamějšího statistického úřadu inflace v Nizozemí v září byla jen 0,2 %. Nizozemí je tak na prahu deflace.

Úleva pro ČNB

Nezvedání sazeb ECB jistě potěšilo i naši ČNB. Jsme tak o něco blíž možnému prvnímu uvolnění měnové politiky u sebe. Kdyby ECB zvedla své sazby, česká koruna by v závislosti na tomto rozhodnutí oslabila. To by komplikovalo ČNB uvolnění měnové politiky. ČNB se tak může rozhodovat svobodněji, zda sníží poprvé své sazby v listopadu nebo až v prosinci. V regionu střední Evropy již svoje sazby snížilo Polsko a Maďarsko.

Matěj Široký