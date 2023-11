Poradna: Příjmový limit pro přivýdělek během studia a sirotčí důchod

Jan: Nastoupil jsem do prvního ročníku VŠ. Při studiu si chci přivydělával, ale pobírám sirotčí důchod, o který nechci přijít. Kolik si můžu přivydělat?

Dle zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. je možné sirotčí důchod pobírat nejdéle do 26 let, přičemž zákonné podmínky jsou splněny i při studiu na vysoké škole. Při řádném denním studiu na vysoké škole můžete mít navíc libovolný vlastní příjem ze zaměstnání nebo podnikání a budete mít stále nárok na sirotčí důchod. Z důvodu výdělku nedochází k pozastavení výplaty nebo snížení sirotčího důchodu. Na výši sirotčího důchodu nebude mít Váš přivýdělek během studia vliv, jestliže bude stále splněna podmínka denního studia. Měsíční částka sirotčího důchodu závisela výhradně na výši důchodu, který zemřelý rodič pobíral nebo na výši důchodu, na kterou by měl nárok.

Omezení výdělku při „dálkovém“ studiu

Oblíbenou formou přivýdělku pro vysokoškoláky jsou pracovní dohody a práce na zkrácený úvazek. U pracovních dohod došlo k významným legislativním změnám od října letošního roku a další významné změny budou v účinnosti od příštíhoh roku (např. nárok na placenou dovolenou z dohod). Obliba pracovních dohod pro zaměstnavatele z důvodu těchto legislativních změn klesá a někteří z nich budou více nabízet práci na zkrácený úvazek. Výhodou práce na zkrácený úvazek je skutečnost, že se z něj vždy odvádí sociální pojištění, což znamená nárok na nemocenské dávky a hodnocení odpracovaného období do doby pojištění pro důchodové účely. Vzhledem k tomu, že studium není již od roku 2010 náhradní dobou pojištění pro výpočet starobního důchodu, tak je pro vysokoškoláky velmi pozitivní, když si přivydělávají právě na zkrácený úvazek.

Jiná pravidla ohledně výdělku se vztahují na studenty v dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu vysoké školy. V těchto případech náleží sirotčí důchod pouze v případě, že vykonávaná činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno v těchto případech nemůže mít příjemce sirotčího důchodu příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

