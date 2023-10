Válka v Izraeli: Akciové trhy reagovaly slabě, komoditní trhy silně

Válečná panika

Protřelý burzián André Kostolany říkal, že nejlepší burzovní spekulace se dělají, když na ulicích teče krev a vládne všeobecná válečná panika. Sám se věnoval nákupu akcií, když Němci vstoupili do Paříže během druhé světové války. Je to do jisté míry cynické, ale válka je zdrojem emocí. Emoce jsou živnou půdou pro burzovní spekulace. Nebylo tomu jinak, když Rusko spustilo invazi na Ukrajinu. Stejně tak tomu je nyní při vyhlášení válečného stavu v Izraeli.

Velmi často se však při podobných situacích stává, že během eskalace je reakce trhů nepřiměřená. To je právě vhodný moment pro nákup akcií. Vždy se najde určité množství akcií, které spadne pod cenu a zároveň na ně válka nemá skoro žádný dopad. To jsou právě ty příležitosti o kterých mluví Kostolany. Jakmile se situace vždy uklidní a začnou být vyhlídky na zastavení konfliktu, akcie rostou.

Silná reakce na komoditním trhu

Válečný stav se nejvíc projevil samozřejmě na izraelských akciích. Izraelský index TA 35 ztratil přes 6 %. V Evropě většina indexů v pondělí obchodovala s mírnou ztrátou. V zámoří dokonce největší indexy se udrželi v zeleném pásmu. Takže reakce akciových trhů byla až překvapivě slabá. Trhy se tak kloní ke scénáři, který nepočítá s velkým rozšířením konfliktu do ostatních oblastí nebo zemích. Samozřejmě to se kdykoliv může změnit.

Opačná situace byla na komoditním trhu. Nadějný pokles ropy z minulého týdne je minulostí. Ropa Brent se odrazila z 84 dolarů za barel na 88 dolarů. Zdražování ropy může pokračovat. Velmi zajímavá byla reakce zlata. Zlato upadlo v nemilost u investorů, protože rok 2024 má být rokem vysokých sazeb a nízké inflace. Geopolitické napětí pomohlo zlatu se vrátit nad 1850 dolarů za unci. Jestli se bude krize v Izraeli prohlubovat, tak to jako první odnese komoditní trh.

Matěj Široký