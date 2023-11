Poradna: Jsem na nemocenské, za jak dlouho dostanu invalidní důchod?

Dávka nemocenského pojištění se Vám automaticky na invalidní důchod nezmění v žádném termínu. Legislativou není stanoveno, že by se po nějaké době nemocenská měnila na invalidní důchod. Nárok na nemocenskou i invalidní důchod se posuzuje zvlášť. V praxi tedy nastávají situace, že někdo pobírá nemocenskou i několik měsíců a přitom mu nárok na invalidní důchod nevznikne, neboť během čerpání nemocenské se zcela zotaví. Situace je individuální a záleží na konkrétním zdravotním stavu. Při závažnějších zdravotních problémech je nutné si požádat o invalidní důchod, přičemž je vhodné žádost o invalidní důchod konzultovat s ošetřujícím lékařem. Podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků. Při zamítnutí žádosti o invalidní důchod je možné si o invalidní důchod v budoucnu požádat znovu.

Žádost o invalidní důchod

Pro nárok na invalidní důchod je nutné si o něj písemně požádat a přitom splnit zákonné podmínky. Nárok na invalidní důchod vzniká v případě, že je posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně a současně žadatel o invalidní důchod splnil podmínku minimální doby pojištění, která se liší dle věku. Např. občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Občané starší 38 let splní potřebnou dobu pojištění i v případě získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.

TIP: Kalkulačka invalidního důchodu

Závěrem

Legislativou není stanovena žádná minimální lhůta pobírání nemocenské, aby mohl být přiznán invalidní důchod. V případě, že jsou Vaše zdravotní problémy závažnější, tak Vám doporučuji po konzultaci s Vaším ošetřujícím lékařem si požádat o invalidní důchod. Za podání žádosti o invalidní důchod se nic neplatí.

Petr Gola