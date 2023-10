Poradna: Konec v práci a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Výpověď dohodou neexistuje. Pracovní poměr může být ukončen pouze výpovědí podanou zaměstnancem, výpovědí podanou zaměstnavatelem nebo vzájemnou dohodou.

Podání výpovědi

Zaměstnanec může podat výpověď bez udání důvodu, zaměstnavatel musí výpověď odůvodnit v souladu se zákoníkem práce. V případě výpovědi běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení druhé straně.

Dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem

Vzájemnou dohodou může být pracovní poměr ukončen k libovolnému datu, se vzájemnou dohodou však musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec, jedná se o dvoustranný právní akt.

Podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Po skončení pracovního poměru je možné se registrovat na úřadu práce. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká, jestliže uchazeč o zaměstnání získal v posledních dvou letech rozhodnou dobu pojištění v rozsahu alespoň 12 kalendářních měsíců, přičemž výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítá z dosahovaného rozhodného příjmu. Ve Vašem případě záleží na průběhu pojištění před 26. dubnem.

Podpůrčí doba dle věku

Výpočet podpory v nezaměstnanosti se liší v závislosti na tom, zdali zaměstnanec sám podal výpověď nebo byl pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou nebo zaměstnanec obdržel výpověď od zaměstnavatele. Maximální délka pobírání podpory v nezaměstnanosti závisí na věku. Lidé do 50 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat na účet nejdéle 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let potom 8 měsíců a občané starší 55 let mohou podporu v nezaměstnanosti čerpat 11 měsíců.

Petr Gola