Poradna: Nemocenské pojištění v roce 2024

V případě úspěšného celého legislativního procesu budou příští rok platit všichni zaměstnanci vyšší daně právě z důvodu zavedení nemocenského pojištění, které budou zaměstnancům srážet přímo ze mzdy jejich zaměstnavatelé.

Sazba nemocenského pojištění 0,6 %

Pro výpočet nemocenského pojištění bude zavedena jedna sazba, a sice 0,6 % z hrubé mzdy. Při hrubé mzdě ve výši 35000 Kč by tedy nemocenské pojištění činilo 210 Kč (35000 Kč × 0,6 %). Pro výpočet nemocenského nebude přitom zavedeno žádné osvobození. To znamená, že i když jste samoživitelka, tak budete odvádět nemocenské pojištění jako ostatní zaměstnanci. Nemocenské pojištění budou platit i zaměstnanci pracující za minimální mzdu, nebude zaveden žádný příjmový limit, do kterého by se nemocenské pojištění neplatilo.

Výchova dětí nemocenské pojištění nesníží

Rovněž výchova dcery nebude mít na výši nemocenského pojištění žádný vliv. Při výpočtu nemocenského pojištění se, narozdíl od daně z příjmu fyzických osob, nebudou uplatňovat žádné daňové slevy, odpočty či zvýhodnění. Při hrubé mzdě 35000 Kč byste tedy platila na nemocenském pojištění výše uvedených 210 Kč a o tuto částku byste měla nižší čistou mzdu na účet.

Petr Gola