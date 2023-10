Izraelské akcie čelí tlaku

Pokud se podíváme na světové dění minulý týden skrz přední akciové indexy, zdálo by se, že ve světě téměř nic neprobíhá. Americké a evropské indexy na začátku týdne sice mírně klesaly, ale později se konflikt v Izraeli stal centrálním tématem. To však neplatí pro izraelské akcie, které se dostaly pod silný prodejní tlak.

Pozemní operace v Pásmu Gazy

Izraelská vláda se shodla na provedení pozemní operace v Pásmu Gazy s cílem eliminovat teroristy z hnutí Hamas. Tato operace však nese několik rizik. Prvním z nich je, samozřejmě, počet civilních obětí. S každým dalším civilistou, který ztratí život, roste nespokojenost v arabských zemích. To znamená zvýšený tlak na státy jako Saudská Arábie, Írán, Katar, Alžírsko a Tunisko. Tyto arabské státy mají silný vliv na ceny ropy a zemního plynu.

Druhým rizikem je doba trvání konfliktu. Izraelské vedení by mohlo zvolit opatrný a postupný přístup. Avšak čím déle by tato operace trvala, tím více by omezila izraelskou ekonomiku, a to navíc za velký náklad. Podle údajů z webu Trading Economics dosahuje izraelský dluh téměř 60 % HDP. Izraelská centrální banka se rozhodla prodat 30 miliard dolarů ze svých devizových rezerv poté, co izraelský šekel klesl na sedmileté minimum. Slabší izraelská měna bude zemi rychleji zadlužovat.

Izraelský index TA-35 na pokraji

I přesto, že finanční svět zpočátku konflikt ignoroval, izraelský index TA-35 se dostal pod silný tlak. Dlouhodobá rezistence na hranici 1700 bodů bude proražena, a podle principů technické analýzy by nyní měl následovat strmý pokles. Index nemá zřetelnou další možnou rezistenci. První se zdá být až na hranici 1530 bodů, a následně je tam i dno z roku 2020, které vzniklo během pandemie COVID-19. Mezi obětmi tohoto konfliktu můžeme nyní počítat i izraelský burzovní index. Doufejme, že situace brzy ustoupí a index zastaví svůj pokles. Vývoj indexu TA-35 foto: tradingview.com

Matěj Široký