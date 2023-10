Poradna: Orientační výše budoucího starobního důchodu

Vanda: Pobírám invalidní důchod 1. stupně, v prosinci budu mít 42 let. Aktuálně pracuji na zkrácený úvazek za 14000 Kč. Jak to budu mít v budoucnu se starobním důchodem? Lze někde provést orientační výpočet?

2. října 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Vzhledem k tomu, že budete mít pouze 42 let, tak do dosažení důchodového věku máte opravdu daleko. Provést v tuto chvíli orientační výpočet starobního důchodu Vám nemůže zodpovědně nikdo provést. Vždy by se jednalo pouze o více či méně přesné odhady (spíše dohady).

Zákonná úprava se může hodně změnit

Než dosáhnete řádného důchodového věku, tak může dojít k významným legislativním změnám. Výpočtová formule starobního důchodu v budoucnu může být značně odlišná od současné.

Důležitost vlastního příjmu

Dle aktuálně platné legislativy obecně platí, že příjemci invalidního důchodu si nemohou odchodem do starobního důchodu finančně pohoršit. Vzhledem k tomu, že doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně nepatří mezi náhradní doby pojištění (náhradní dobou pojištění je pro důchodové účely pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně), tak je s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu dobře, že máte příjem, ze kterého odvádíte sociální pojištění.

Petr Gola