Poradna: Možnost snížení důchodového věku

Řádný důchodový věk závisí na ročníku narození a lze ho zjistit v příloze zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Od účinnosti legislativních změn, tedy od října, bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Není důchodová výjimka

Důchodový věk je tedy pevně stanoven a nelze ho mít v individuálních případech nižší, než je stanoveno zákonem. Ani zdravotní problémy nejsou důvodem, proč by bylo možné odejít do starobního důchodu dříve.

Důchodový věk do konce září

V případě, že jste již dosáhl věku 60 let nebo tohoto věku dosáhnete do konce září, tak lze ještě před účinností legislativních změn využít stávajících zákonných podmínek a odejít do předčasného důchodu právě v 60 letech.

Žádost o invalidní důchod

Pokud v současné době nesplňujete věkovou podmínku ani pro přiznání předčasného důchodu, tak Vám doporučuji si podat žádost o invalidní důchod. I lidé v předdůchodovém věku si mohou o invalidní důchod požádat. Podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků a během řízení je posouzen zdravotní stav posudkovým lékařem. Případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod nemá žádný negativní vliv na budoucí výpočet starobního důchodu.

