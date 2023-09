Odstupné odsouvá nárok na podporu v nezaměstnanosti

20. září 2023 štítky Právo Sociální dávky přečtete do minuty

Nejčastějšími důvody pro nárok na odstupné je zrušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele a nadbytečnost zaměstnance. Dle § 67 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. se výše odstupného liší v závislosti na délce trvání pracovního poměru.

Ve výši jednonásobku průměrného výdělku zaměstnance náleží odstupné, když pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než rok

Ve výši dvojnásobku průměrného výdělku zaměstnance náleží odstupné, když pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky

Pokud trval pracovní poměr déle než dva roky, tak činí odstupné již trojnásobek průměrného výdělku.

Posunutí podpory v nezaměstnanosti

Obdržení odstupného odsouvá nárok na podporu v nezaměstnanosti, nesnižuje však celkovou podpůrčí dobu. To v praxi znamená, že při registraci na úřadu práce po obdržení tříměsíčního odstupného se začne podpora v nezaměstnanosti dostávat na účet až od čtvrtého měsíce. V prvních třech měsících je bývalý zaměstnanec finančně zabezpečen formou právě obdrženého odstupného. Celková podpůrčí doba pro nárok na podporu v nezaměstnanosti se však nesnižuje, to znamená, že např. občané starší 55 let mohou čerpat podporu v nezaměstnanosti celých 11 měsíců ale až od čtvrtého měsíce evidence na úřadu práce.

Petr Gola