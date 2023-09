Propadnou se akciové trhy v září?

Černé předpovědi ohledně budoucnosti finančních trhů se množí. Michael Burry koupil opce na pokles trhu ve výši 1,6 miliardy dolarů. Nouriel Roubini si myslí, že trhy mohou ztratit 10 %, pokud centrální banky budou nadále zvyšovat své úrokové sazby. Legendární investor Warren Buffett se raději věnuje nákupu dluhopisů než akciím, které lépe chrání v případě ekonomické krize. To nenaznačuje nic dobrého pro finanční trhy.

Zářijový efekt

Nemusíme se pouštět do konkrétních předpovědí. Existuje totiž technický termín zářijový efekt (september efekt) neboli záříjová anomálie. Akciové trhy mají v měsíci září přirozenou tendenci korekce. Tradičně se uvádí jako důvod konec fiskálního roku pro některé investory a instituce. Konec fiskálního roku tak nutí investory provést nezbytné úpravy v portfoliu, aby platili méně daní. Nejdůležitější však podle mého názoru je psychologický faktor.

Psychologický faktor měsíce září

Po letních prázdninách přichází tvrdá realita. Většina investorů tak vidí budoucnost černě, protože se nashromáždilo mnoho problémů a řešení jsou v nedohlednu. Na lidskou psychiku investorů působí ne příliš dobré vzpomínky. 11. září 2001 se konal útok na New Yorská dvojčata a finanční trhy se v ten den propadly. V roce 2008 pád banky Lehman Brothers odstartoval vleklou ekonomickou krizi. Banka zkrachovala 15. září. Měsíc září tak patří k těm psychicky nejnáročnějším na akciových trzích.

Těžký kontext roku 2023

Rok 2023 má však ojedinělou příchuť. Máme nejvyšší sazby na amerického dolaru a na euru. Vysoké sazby historicky vedou k pádu akciových trhů. To je neoddiskutovatelný fakt. Jelikož ke krachu zatím nedošlo v roce 2023, naopak trhy rostly slušným tempem. Růst byl především tažen společnostmi podnikajícími v oblasti umělé inteligence. Každým dnem tak roste pravděpodobnost krachu. Přesné datum se však odhadovat nedá. Krach často přichází až poté, co Fed změní směr své měnové politiky a začne snižovat sazby. Zatím se však do konce roku 2023 žádné snižování nepředpokládá.

Matěj Široký