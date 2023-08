Powell zůstává jestřábem i po Jackson Hole: Snižování sazeb je v nedohlednu

Fed stále zvládá inflaci

Šéf amerického Federálního rezervního systému zdůraznil, že inflace je stále pod kontrolou. Úrokové sazby nyní mají opravdu restriktivní charakter, neboť jsou vyšší než míra inflace. Američané mají nyní větší motivaci k úsporám a omezování výdajů. To však neplatí pro naši zemi, kde úrokové sazby stále zůstávají pod úrovní inflace. Hlavním cílem Fedu však není pouze toto – klíčové je dosáhnout trvale inflace pod 2 %. Aby mohli členové Fedu být jisti, že toho dosáhnou, musí jádrová inflace výrazněji klesnout.

Problém jádrové inflace

Běžní lidé jsou citlivější na celkovou inflaci. Naopak se Fed zaměřuje hlavně na jádrovou inflaci, která nezahrnuje ceny potravin a energií, protože ty jsou obecně volatilní. Jádrová inflace podle Fedu činí 4,7 %. Tato míra inflace klesá, ale stále je velmi daleko od cílové hodnoty 2 %. Jerome Powell ve svém příspěvku provedl pedagogickou analýzu problému jádrové inflace.

Hlavními faktory jsou náklady na bydlení a inflace v oblasti služeb. Náklady na bydlení klesají velmi pomalu, což je způsobeno dlouhodobými nájemními smlouvami, které ovlivňují trh a tím i jádrovou inflaci. Nedostatek dostupného bydlení, způsobený vysokými hypotékami, zvyšuje nájemné. Problém jádrové inflace v oblasti služeb je úzce spojen s napjatým americkým pracovním trhem. Nízká nezaměstnanost dává pracovníkům prostor pro požadavky na vyšší mzdy.

Kdy můžeme očekávat snížení sazeb?

Pravděpodobně ne v průběhu tohoto roku. Naopak pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb se zvýšila. Trhy naznačují, že v září následuje přestávka, aby Fed mohl sazby zvýšit na listopadovém zasedání. Powell také opakovaně zdůraznil, že plánuje úrokové sazby nadále udržovat na relativně vysoké úrovni. Reálně to znamená, že první snížení by mohlo přijít až ve druhé polovině roku 2024. To však platí za předpokladu, že do té doby nenastanou výrazné komplikace a finanční trhy budou normálně fungovat.

Matěj Široký