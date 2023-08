Poradna: Srážková daň z DPP

Zdeněk: Ještě studuji a nyní přes léto mám různé brigády na dohodu o provedení práce. Bylo mi řečeno, že můžu dostat zaplacené daně zpátky. Prý lze srážkovou daň z dohody obdržet zpět. Můžete mi to vysvětlit?

7. srpna 2023

V případě, že není u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (růžový formulář) a hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce je 10000 Kč a méně, potom je z hrubé odměny odvedena 15% srážková daň. Srážková daň je zpravidla konečná, ale u dohody o provedení práce je výjimka.

Zákonná úprava

Odvedenou srážkovou daň je možné dostat zpátky pouze výjimečně, např. právě zaplacenou srážkovou daň z dohod o provedení práce je možné zahrnout do daňového přiznání, vždy však za dodržení zákonných podmínek uvedených v § 36, odstavci 6) zákona o dani z příjmu.

Proč obdržíte srážkovou daň zpátky?

Pokud si dobrovolně podáte daňové přiznání za rok 2023, tak v daňovém přiznání uplatníte slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč a slevu na studenta ve výši 4020 Kč (počítám, že statut studenta budete splňovat po celý rok). Pouze při uplatnění těchto dvou daňových slev je až do ročního daňového základu ve výši 232400 Kč roční daňová povinnost nulová a případně odvedená souhrnná srážková daň z DPP se stává daňovým přeplatkem. V případě, že máte nárok na nějakou další daňovou slevu nebo uplatníte daňový odpočet, tak ještě do vyššího daňového základu.

Dobrovolné podání daňového přiznání

Pro obdržení odvedené srážkové daně z dohody o provedení práce je nutné podat daňové přiznání, není to zákonná povinnost, ale ve Vašem případě se to dle zaslaných informací vyplatí. K vyplnění daňového přiznání budete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, u kterých budete během roku 2023 pracovat. Do daňového přiznání musí být uvedeny všechny dohody o provedení práce.

Petr Gola