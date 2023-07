Dva důvody, proč by mohla cena zlata růst

Nová měna BRICS

Samozřejmě nechci dávat žádná konkrétní investiční doporučení. Cena zlata stejně jako akcií je podřízena mnoha nahodilým faktorům. Avšak můžeme se zamyslet a najít dva důvody, proč by cena zlata mohla růst. Prvním důvodem je spekulace kolem nové měny BRICS. Společenství těchto zemí chce vytvořit protiváhu americkému dolaru. Mezi sebou a svými obchodními partnery chtějí nabídnout novou měnu, kterou budou moci používat k mezinárodnímu obchodu mimo americký dolar. Zatím se o tomto projektu neví nic přesného. Jedinou informací, kterou máme, je, že tato nová měna má být podložena zlatem. Do jaké míry se ještě neví. Blíže se k této informaci budeme moci dozvědět na schůzce BRICS, která se bude konat od 22. do 24. srpna v Jižní Africe. Pokud zlato bude kompletně kryté touto měnou, bude to velmi pozitivní pro cenu zlata. Tento projekt také vysvětluje velké nákupy zlata ze strany Čínské centrální banky v posledních letech. A po pravdě nejen ze strany Čínské centrální banky, i ostatní centrální banky, včetně naší ČNB, poslední roky kupují zlato. Vývoj ceny zlata od začátku roku 2023 foto: Tradingview

Konec restriktivní politiky amerického Fedu

Americký Fed by měl ještě jednou nebo dvakrát zvýšit úrokové sazby. V každém případě se již nejedná o razantní zvýšení, vždy se očekává zvýšení o 25 bazických bodů. Stejně tak počet zvýšení nehraje roli. Všichni vědí, že utahování měnového cyklu je na konci. A právě tento moment by mohl svědčit zlatu. Spekulanti začnou nakupovat zlato, jakmile bude jasné, že Fed skončil s utahováním měnové politiky, protože snížení sazeb má vždy pozitivní účinek na cenu zlata. Tyto dva důvody by měly posilovat cenu zlata v následujících měsících.

Matěj Široký