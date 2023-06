Americká inflace klesá: První přestávka ve zvyšování sazeb na obzoru?

Posílený efekt úrokových sazeb

Dosáhnutí tohoto cíle bude pravděpodobné díky pozitivnímu vlivu vyšších úrokových sazeb. Aktuální americké úrokové sazby jsou na úrovni 5,25 % a květnová inflace činila 4 %. To znamená rozdíl 1,25 %. Navíc jsme již v polovině června a je možné, že americká inflace dále poklesla. To by mohlo urychlit snižování inflace ještě více.

Úspěšný boj s inflací

Po oznámení výrazného poklesu inflace v květnu významně vzrostly americké finanční trhy. Důvod je jednoduchý – významný pokles inflace naznačuje, že měnová politika Federálního rezervního systému (Fed) je dostatečně restriktivní a není tedy důvod dále utahovat šrouby. Většina ekonomů a investorů proto očekává, že Fed dnes udělá první přestávku ve zvyšování sazeb. Zatím se Fedu daří efektivně bojovat s inflací a problémy regionálních bank jsou pod kontrolou. Nejsou na obzoru žádné významné potíže. I když další zvyšování sazeb o 25 bazických bodů nemá zásadní vliv,byl by to důležitý krok, který by investorům vyslal jasný signál, že inflace musí být zcela poražena.

Nezvyšování sazeb by mohlo být chybou

Ne všichni však souhlasí s obecným optimismem ohledně přestávky ve zvyšování sazeb. Pokud Fed nyní udělá přestávku, další zvyšování sazeb by mělo přijít až v červenci. Ekonom Mohamed El-Erian však vidí možnou přestávku jako chybu a varuje před podlehnutím tržním tlakům. El-Erian upozorňuje, že ani v červenci nebudeme mít mnohem více informací než nyní. Makroekonomická data se vyvíjejí pomalu a Fed by neměl ztrácet čas přestávkou, ale měl by nadále zvyšovat sazby. El-Erian vidí prostor pro změnu inflačního cíle z 2 % na 3 – 4 %, což by dalo Federálnímu rezervnímu systému větší manévrovací prostor pro hledání optimální měnové politiky.

