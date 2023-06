Poradna: Jak mít důchodový věk 60 let v roce 2025?

29. června 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Ivo: Je mi 58 let a do důchodu bych mohl za dnešních podmínek v 60 letech, tzv. v roce 2025. Je možné ještě do letošního podzimu požádat o předčasný důchod dle stávajících pravidel v 60 letech? Je nějaká možnost, jak to udělat? Plánuji i předdůchod, mám dostatek financí na platbu. Budou platit přísnější pravidla i pro předdůchod?