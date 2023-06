Poradna: Kdy máme jít s manželem do důchodu?

V případě úspěšného legislativního procesu by měly být od září (možná později v závislosti právě na probíhajícím legislativním procesu) zpřísněny podmínky pro předčasné důchody. Zvýšilo by se krácení za předčasnost a omezila by se valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Do předčasného důchodu by bylo možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Přísnější pravidla by se vztahovala na předčasné důchody s výplatou i bez výplaty.

Mimořádná červnová valorizace a důchody v roce 2023

Současně je nutné počítat s tím, že mimořádná červnová valorizace platí pro důchody přiznané v roce 2023. Nebude se tedy vztahovat na důchody přiznané v roce 2024.

Aktuální podmínky jsou výhodné

Podmínky pro předčasné důchody dle aktuálně platné legislativy jsou tedy citelně výhodnější než tomu bude po účinnosti navrhovaných změn, nicméně definitivně ještě změny neprošly úspěšně legislativním procesem. Případným výdělkem během předčasného důchodu bez výplaty byste si snížili krácení a zvýšili dobu pojištění. Uvolněný důchod by byl vyšší. Výdělečná činnost během předčasného důchodu bez výplaty by měla pozitivní vliv na měsíční částku důchodu.

Jednoznačné porovnání provést nelze

Výpočtová formule důchodu v roce 2024 není v tuto chvíli k dispozici, potřebné parametry budou zveřejněny až na podzim 2023, nelze proto porovnat s jednoznačným finančním rozdílem. Nicméně aktuálně platná legislativa je příznivá.

Petr Gola