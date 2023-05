Co máme čekat od ekonomiky v příštích měsících?

Přesné předpovědi ekonomického vývoje nejsou doménou ekonomů, ale věštců. A jelikož věštec nejsem, nechci předvídat nepřesná data. Avšak mohu se pokusit nastínit ekonomický vývoj za pomoci hospodářských cyklů. Mělo by to jít dobře, protože poslední tři nebo čtyři roky žijeme hlavně pod makroekonomickými tlaky. Řídícím elementem ekonomického růstu nebo poklesů zůstává rozhodnutí centrálních bank.

Vítězné tažení v boji s inflací

Jak v USA, tak v Evropě, ale i u nás, jsme za největším bodem inflace. Když se podíváme na statistiku inflace, jak jí předkládá americký úřad práce, vidíme, že inflace v USA dosáhla svého vrcholu v červnu 2022, kdy byla na 9,1 %. Od té doby klesla na dubnových 4,9 %. V Evropě byla inflační špička až v říjnu 2022 a dosáhla 10,6 %. Od té doby klesla na 7 %. Rozdíl mezi špičkami je dán pozdějším utahování měnové politiky. ECB začala s restriktivní měnovou politikou mnohem později a méně agresivně než americký Fed. S českou inflací je to trochu složitější. Podle údajů českého statistického úřadu jsme měli vrcholy dva: září 2022 (18 %) a leden 2023 (17,5%). Naštěstí vývoj za poslední tři měsíce ukazuje, že i u nás inflace začala slábnout a možná se brzy dostaneme i pod 10 %.

I Turecko vyhrálo boj s inflací

Na závěr naší cesty po ekonomických statistikách dodejme, že i v Turecku jsme za inflační špičkou. Turecký prezident Erdogan se vydal proti proudu ekonomických učebnic. Na místo zvedání sazeb se turecký sultán rozhodl sazby snižovat. Inflaci neporazil, ale i Turecko má svoji inflační špičku za sebou. Podle tamního statistického úřadu byl vrchol turecké inflace v říjnu 2022, kdy inflace dosáhla 85 %. Nyní se turecká pohybuje již „jen“ na 43 %.

Recese a následná deflace na obzoru ?

Inflace klesá z důvodů vysokých úrokových sazeb. Opravdu rychlý pokles by měl přijít v okamžiku, kdy budou úrokové sazby výrazněji vyšší než inflace. V tomto momentu by se měla rychle tlumit ekonomická aktivita a recese by byla na spadnutí. Pokud by recese přišla ve chvílí, kdy budou úrokové sazby vysoké, tak by i jejich rychlé snížení by nezabránilo deflaci. Te je opačným ekonomickým jevem než inflace a může stát velkým ekonomickým tématem pro rok 2024.

Matěj Široký