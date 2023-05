Komodita, která od začátku roku vzrostla o 40%

Pomerančový džus jako vítěz

Obavy z recese potvrzuje pokles příklad zemního plynu, který je od začátku roku levnější o 40% nebo průmyslově důležitého niklu, který ztratil 30 %. Je pravda, že komodity, které výrazně rostly od začátku roku bychom spočítali na prstech jedné ruky. Vítězem se stal překvapivě pomerančový džus, který na komoditní burze přidal 40 %. Není bez zajímavosti, že výrazně rostly další zemědělské komodity jako káva, cukr a kakao. Co způsobilo nárůst ceny těchto komodit ?

Dva faktory

První faktor, který najdeme za růstem ceny, je klasický pro zemědělské komodity. Špatné počasí. Špatné meteorologické podmínky jsou první příčinou nárůstu cen komodit. Očekávání špatné sklizně se rychle projeví na rostoucích cenách. Druhým faktorem je obrovský nárůst cen hnojiv. Ceny hnojiv jsou vysoké z důvodu ruské invaze na Ukrajinu. Zemědělci tak musí s hnojivy velmi šetřit nebo hledat levnější a tudíž méně účinná. To se vše negativně projeví na výnosech sklizně.

Špatná zpráva pro centrální banky

Jelikož nad oběma výše uvedenými faktory máme velmi omezenou moc, dá se očekávat, že cena zemědělských komodit poroste. A to je velmi špatná zpráva pro centrální banky. Inflace může dostat nový impuls, který by nutil centrální banky buď dále zvedat úrokové sazby anebo alespoň je držet na restriktivní úrovní mnohem déle než se čekalo. I pro spotřebitele by to byla opět další rána, protože zvýšení cen potravin na ně doléhá nejvíc ze všech položek spotřebního koše. Jedinou malou nadějí je, že ve druhé polovině roku by mohlo být počasí příznivější.

Matěj Široký