Poradna: Podmínky nižšího důchodového věku pro ženy

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a sjednocuje. V budoucnu tedy nebude hrát roli počet vychovaných dětí. U žen však aktuálně důchodový věk stále závisí nejenom na ročníku narození, ale i na počtu vychovaných dětí. Ženy, které vychovaly více dětí tedy odchází nejenom dříve do důchodu než bezdětné ženy, ale ještě mají od nárok na výchovné, což je legislativní novinka letošního roku.

Podmínka výchovy dítěte dle zákona

Dle § 32, odstavce 4) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění je podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod splněna, když osobně pečovala o dítě do dosažení jeho zletilosti po dobu deseti let. Jestliže se žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku věku, tak je podmínka výchovy dítěte splněna, když žena osobně pečovala o dítě do dosažení zletilosti alespoň pět let (to neplatí, když žena přestala o dítě do dosažení zletilosti pečovat).

Petr Gola