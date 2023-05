Poradna: Odchod do důchodu na podzim

Barbora: Příští rok v květnu budu mít 60 let a vychovala jsem tři děti, pojištění mám přes 39 let. Mohu odejít na podzim do důchodu před plánovanýma změnami?

Vzhledem k tomu, že jste ročník narození 1964 a vychovala jste tři děti, tak je Váš řádný důchodový věk 62 let a 8 měsíců. Do předčasného důchodu můžete tedy odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy ve věku 59 let a 8 měsíců.

Do důchodu na podzim jít nemůžete

Letos na podzim ještě požadovaného věku 59 let a 8 měsíců nedosáhnete a do předčasného důchodu ještě odejít nemůžete. Dříve než ve věku 59 let a 8 měsíců Vám nemůže být předčasný důchod přiznán.

Plánování termínu odchodu do důchodu

Předčasný důchod je trvale krácený, přičemž krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. S ohledem na měsíční částku předčasného důchodu není tedy jedno, zdali se odejde do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky, tj. o 1095 dní před dosažením řádného důchodového věku nebo o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. V prvním případě se totiž provede krácení výpočtového základu za 13 × započatých 90 kalendářních dní a ve druhém případě se provede krácení výpočtového základu za 12 × započatých 90 kalendářních dní. Uvedené skutečnosti je vhodné přizpůsobit datum termínu odchodu do předčasného důchodu.

Petr Gola