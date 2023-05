Poradna: OSVČ a předčasný důchod

V případě, že odejdete do předčasného důchodu, tak nebudete moci mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Nelze tedy současně pobírat předčasný důchod na účet a mít mzdu z klasické pracovní smlouvy na hlavní pracovní smlouvy. Bez omezení je možné pracovat a mít libovolný příjem až v řádném důchodovém věku.

Žádné omezení v řádném důchodovém věku

Jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak můžete bez omezení pracovat či podnikat a k tomu současně pobírat na účet státní důchod.

Závěrem

Vzhledem k tomu, že aktuálně pracujete a máte přibližně průměrnou mzdu, tak by pro Vás odchod do předčasného důchodu, kdy by Vám byl přiznán podprůměrný předčasný důchod znamenal značný pokles životní úrovně. Z tohoto důvodu Vám doporučuji si případný odchod do předčasného důchodu pečlivě rozmyslet.

Petr Gola