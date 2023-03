Hrozí rozšíření nákazy v evropském bankovním sektoru?

Nebezpečný precedens

Rozhodnutí UBS vytvořilo nebezpečný precedens, protože dluhopisy společností byly považovány za bezpečnější. V případě krachu totiž měli věřitelé šanci dostat ze zkrachovalé společnosti více než akcionáři. Ti většinou nedostanou prakticky nic. Hodnota akcií totiž při krachu klesne k nule. Společnost většinou již prodá všechna aktiva, a tak na akcionáře nic nezbude. Emitenti dluhopisů tedy nyní mají velké starosti. Jednak je trápí navyšování sazeb centrálními bankami, které posouvají úroky výše. Následně pak budou muset zvednout rizikovou prémii. Příklad Credit Suisse ukazuje, že věřitelé nemusí dostat nic. Za další riziko tak věřitelé budou chtít být ještě víc odměněni.

Držitelé dluhopisů

Odepsání dluhopisů je jednou z mnoha příčin, které mohou šířit nákazu v evropských bankách. Problém je, že to jsou především banky a finanční instituce, které drží velké množství těchto dluhopisů. Navíc tyto dluhopisy používají k zajištění dalších finanční operací. Při pádu další banky by tedy i další instituce musely odepsat dluhopisy padlé banky. Což by jistě způsobilo další potíže v instituci, která ztrátu odepsala. Držení dluhopisů AT1 tak dnes představuje potenciální riziko.

Dluhopisy AT1

Agentura Bloomberg vydala velmi zajímavou tabulku, ve které uvádí, kolik každá banka drží dluhopisů AT1. Tyto dluhopisy jsou typem nezajištěných, neomezených dluhopisů, které banky vydávají za účelem zlepšení své základní kapitálové základny. Peníze získané prostřednictvím těchto dluhopisů si banka ponechává stranou jako tlumič nárazů. Když se banky dostanou do potíží, mohou dluhopisy AT1 přeměnit na vlastní kapitál nebo je odepsat. Z dat agentury Bloomberg vyplývá, že nejvíc ohrožené jsou tímto rizikem banky UBS, Barclays, Societe Generale, Standard Chartered a Deutsche Bank. Vidíme, že bankovní krize již není daleko od našich končin. Kdyby se do problému dostala Societe Generale nebo Deutsche Bank, bankovní krize by takřka klepala na dveře. Jak vědět, že může jít do tuhého? Sledujte kurzy akcií výše popsaných bank. Pokud se cena akcií bank začne propadat, krize se přibližuje.

Matěj Široký