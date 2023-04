Poradna: OSVČ v invalidním důchodu

20. dubna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Ilona: Pobíráním invalidní důchod a pracuji na DPP do 10 tisíc měsíc. Vzhledem k rostoucím cenám uvažuji, že bych si okrajově přivydělávala ještě fotografováním. Lze fotografovat na DPP či jakou formou? Jak je to s daní z odměny? Odvádí to ten, kdo si mě objedná?