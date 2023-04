Poradna: Invalidní důchod a vyřazení z evidence na ÚP

14. dubna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Při splnění zákonných podmínek mají i příjemci invalidního důchodu prvního stupně nárok na podporu v nezaměstnanosti, a proto je pro ně evidence na úřadu výhodná a rozhodně se vyplatí plnit zákonné podmínky vyplývající z evidence na úřadu práce.

Navíc se evidence na úřadu práce započítává do doby pojištění ovlivňující budoucí výši starobního důchodu. Náhradní dobou pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu je totiž pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně a nikoliv doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně.

Zápočet evidence na úřadu práce

Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se jako náhradní doba pojištění započítává vždy. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Invalidní důchodci si zdravotní pojištění neplatí

Přestože jste byl vyřazen z evidence na úřadu práce, tak si zdravotní pojištění sám platit nebudete. Příjemci invalidního důchodu jsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni dle § 7 zákona č. 48/1997 Sb. (zákona o veřejném zdravotním pojištění) za státní pojištěnce a zdravotní pojištění za ně platí stát.

Petr Gola