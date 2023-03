Poradna: Mám dluhy, můžu změnit zdravotní pojišťovnu

27. března 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Změnit zdravotní pojišťovnu můžete, stejně jako ostatní pojištěnci, jednou za 12 kalendářních měsíců, a sice vždy buď k 1. lednu nebo k 1. červenci. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je přitom nutné podat nejpozději tři měsíce před požadovaným termínem. Pokud chcete tedy změnit zdravotní pojišťovnu od 1. července 2023, tak musíte podat přihlášku u nové zdravotní pojišťovny do konce března.

Dluhy se nezmažou, ale změna pojišťovny je možná

Přestože máte u stávající zdravotní pojišťovny neuhrazené závazky, tak můžete zdravotní pojišťovnu změnit. To však samozřejmě neznamená, že změnou zdravotní pojišťovny Vaše neuhrazené závazky zaniknout. Veškeré závazky u staré zdravotní pojišťovny budete muset uhradit. Nevím, jak probíhá Vaše komunikace se současnou zdravotní pojišťovnou, nicméně je vhodné mít sjednán splátkový kalendář a ten dodržovat.

Dva přehledy za rok 2023

Pokud jste OSVČ, tak počítejte s tím, že za rok 2023 budete muset odevzdat dva přehledy – jeden na starou a druhý na novou zdravotní pojišťovnu. Zálohy na zdravotním pojištění se hradí do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že poslední zálohu na zdravotním pojištění u současné zdravotní pojišťovny byste uhradil za červen, tj. do 8. července.

TIP: Kalkulačka OSVČ a zdravotní pojištění

Petr Gola