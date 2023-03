Nobelista Krugman varuje před bojem s imaginární stagflací

9. března 2023 štítky Investice Měnová politika čtení na 2 minuty

Nositel Nobelovy ceny ve svém článku nazvaném „Přehodnocení stagflačního léta“ pro The New York Times, který vyšel v pondělí 6. března, přehodnocuje názor na recesi a „pádivou“ inflaci. Obavy z inflace a následné recese v USA jsou značně přehnané. Ekonomické perspektivy pro americkou ekonomiky byly zbytečně černé. Avšak to neznamená, že současný vývoj nemá žádné rizika.