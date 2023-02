Šeherezáda v podání Fedu

Konec jestřábů

Akciový trh má za sebou výborný měsíc. Americký technologický index Nasdaq během ledna vyrostl o více než 10 %, což je vzhledem ke kontextu zvedání sazeb a nebezpečí recese malý zázrak. Trhy rostou neúměrně reálné situaci. Šéf Fedu Jerome Powell před zasedáním naznačil, že se mu růst trhů nelíbí a považuje ho za inflační. Je pravda, že vysoké ceny akcií v USA mohou živit inflaci. Jelikož tak rychlý růst trhů nikdo nepředvídal, měl Powell nabito na daleko větší hike. To se však nestalo a přišel konec tvrdé jestřábí politiky. Po oznámení zvednutí sazeb a následné Powellově tiskové konferenci se žádný akciový výprodej nekonal. Trhy byly spokojené, že úrokové sazby budou růst jen mírně.

Poloprázdná, nebo poloplná sklenice

Stejně jako v pohádkách Tisíce a jedné noci si musíme počkat na další zasedání Fedu, kdy se dozvíme, jak to bude dál. Powell totiž neoznámil zastavení zvedání sazeb, ale znovu nechal vše otevřené. Záležet nyní bude na makroekonomických údajích, a to zejména inflaci a americké nezaměstnanosti. Americký Fed v každém případě obnovuje důvěru mezi ním a veřejností. Snaha o transparentnost jeho rozhodnutí celému prostředí na finančních trzích prospívá. Investoři se rozdělili do dvou skupin. Pesimisté si vyložili tiskovou konferenci jako možnost několika dalších zvednutí úrokových sazeb po sobě s tím, že by to mělo být již jen o 25 bazických bodů. Původně trh počítal, že to bude už pouze jednou. Optimisté se naopak zaměřili na Powellův výrok, kterým si otevřel cestu naopak ke snižování sazeb. Pokud by se inflace dostala velmi rychle pod 2 %, mohli bychom se ho dočkat na konci letošního roku. Na pokračování celého příběhu si nicméně budeme muset počkat do 22. března, kdy proběhne další zasedání Fedu.

Matěj Široký