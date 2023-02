Kam se podívají ceny nemovitostí v tomto roce ?

Propad objemu uzavřených hypoték

Roky 2020 a 2021 byly poznamenané obrovskou aktivitou na hypotéčním trhu. Zasvěcení hráči chtěli využít nízkých úrokových sazeb buď pro novou hypotéku nebo pro refinancování té staré. Všichni se vrhli na realitní trh, protože nebylo možné šlápnout vedle. Ceny bytů a domů rostly napříč celou republikou. Prodalo se prakticky všechno, včetně dlouhodobě neprodejných domů na odlehlých vesnicích. Čísla z ČBA Hypomonitor mluví jasně. V roce 2021 byl objem poskytnutých hypoték 541,3 miliard. V roce 2022 to však bylo už jen 197 miliard, z toho 162 miliard šlo na nové hypotéky. V letech 2016 až 2018 byly objemy také vyšší než v roce 2022.

Výhled pro rok 2023

Bylo by velkým překvapením, pokud by objem hypoték v roce 2023 překonal ten z roku 2022. Důvodů je hned několik. Prvním je klesající cena nemovitostí. Nakupující dnes při nákupu dávají velký pozor nákupu na energetickou náročnost bydlení. Energeticky náročné byty nebo domy jsou dnes těžko prodejné. Prodávající musí hodně slevit, protože trend rostoucích energií, omezuje možnosti kupujícího. Velké náklady na energie znamenají méně prostředků na pravidelnou měsíční splátku. Druhým faktorem je měnová politika ČNB. Nyní roste politický tlak na další zvedaní sazeb. Nově zvolený prezident Pavel by si přál vidět sazby výše. Fed a ECB svoje sazby stále zvedají a zejména ECB, která je pro naší měnovou politiku důležitější, chce sazby zvedat delší dobu než Fed. I když ČNB tlaku na zvedání sazeb odolá, bude je muset držet na současných úrovních delší dobu, než předpokládala. Jelikož ČNB sama odhaduje, že ani v roce 2023 nebude inflace pod inflačním cílem 2 %, nebude ani důvod pro snížení sazeb. Rok 2023 tudíž pro realitní trh nebude příznivý a ceny nemovitostí by měly dále klesat.

