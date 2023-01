Poradna: Jaký je můj věk pro předčasný důchod?

Dana: Kdy mohu co nejdříve odejít do předčasného důchodu? Jsem narozená 8. 4. 1965 a vychovala jsem dvě děti. Děkuji.

Řádný důchodový věk u žen aktuálně závisí na ročníku narození a počtu vychovaných dětí. Do předčasného důchodu je následně možné odejít nejdříve v 60 letech, pokud je řádný důchodový věk vyšší než 63 let nebo tři roky před dosažením řádného důchodového věku, jestliže je nižší než 63 let.

Jaký je Váš řádný důchodový věk?

Vzhledem k tomu, že jste narozena v roce 1965 a vychovala jste dvě děti, tak je Váš řádný důchodový věk 64 let a 8 měsíců (dle přílohy zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění). Občané, kteří mají řádný důchodový věk vyšší než 63 let, což je Váš případ, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech.

Nejdřívější možnost předčasného důchodu

Do předčasného důchodu tedy můžete nejdříve odejít 8. 4. 2025. Při ochodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Při odchodu do předčasného důchodu při dosažení 60 let je krácení již významné a je dobré mít předem orientačně důchod vypočten a důchodové rozhodování o termínu odchodu do starobního důchodu přizpůsobit právě plánované měsíční částce důchodu.

Petr Gola