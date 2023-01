Poradna: Minimální doba pojištění a předčasný důchod

Jaroslav: Má alternativa odchodu do předčasného důchodu, s výplatou nebo bez výplaty (ještě si musím promyslet), vliv na potřebnou dobu pojištění?

16. ledna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatel získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Bez získání minimální doby pojištění nelze starobní důchod pobírat na účet. Minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu je přitom stejná při odchodu do řádného starobního důchodu nebo předčasného starobního důchodu. Rovněž zdali je zvolen předčasný důchod s výplatou nebo bez výplaty nemá na minimální dobu pojištění vliv. Minimální doba pojištění v rozsahu 35 let je tedy ve všech těchto případech stejná.

Jak se počítá doba pojištění?

Do potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se započítávají nejenom roky zaměstnání nebo podnikání, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).

Dobrovolné důchodové pojištění

V případě nesplnění potřebné doby pojištění může být řešením dobrovolné důchodové pojištění, které lze v některých případech doplatit i zpětně. Situaci je potřeba řešit individuálně, protože záleží na konkrétním průběhu pojištění.

Petr Gola