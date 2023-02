Poradna: Musím kvůli nemocenské podat daňové přiznání?

2. února 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Pokud jste během roku 2022 čerpala pouze nemocenskou a následně invalidní důchod, potom Vám povinnost podávat daňové přiznání nevzniká, pokud máte tyto příjmy do limitu, což osobně předpokládám. Povinnost podat daňové přiznání v takovém případě by vznikla, kdyby Váš souhrnný příjem z nemocenské a důchodu byl vyšší než 583200 Kč. Takto vysoké dávky se pobírají zcela výjimečně.

Kdy se obdrží daňová vratka?

Pokud jste však během roku 2022 zaplatila nějakou část na dani z příjmu, v dotazu to nezmiňujete, potom by se Vám podání daňového přiznání vyplatilo, protože byste zaplacenou daň z příjmu obdržela zpět. Do ročního daňového základu za rok 2022 ve výši 205600 Kč je daňová povinnost nulová a případně zaplacená daň během roku se stává daňovým přeplatkem.

Při vyšším zdanitelném příjmu byste rovněž pravděpodobně obdržela zaplacenou daň z příjmu během roku alespoň částečně zpět, protože jste nevyužila ve všech měsících slevu na poplatníka. Výše případné daňové vratky by závisela na výši zaplacených daňových záloh a souhrnné částce uplatněné slevy na poplatníka během roku.

Žádné daňové starosti do limitu

Jestliže jste nezaplatila během roku 2022 žádnou daň z příjmu a měla pouze příjem z nemocenské a důchodu do výše uvedeného limitu, potom daňové přiznání podávat nebudete.

Petr Gola