Poradna: Místo zvýšení mzdy mi zaměstnavatel nabízí spoření na penzi

Marek: Máme malý pracovní kolektiv a zaměstnavatel nám nyní nabízí místo zvýšení hrubé mzdy o 3000 Kč posílat tuto částku na penzijní spoření. Prý je to pro nás daňově výhodnější. Jaké to má výhody a nevýhody?

Pokud Vám bude zaměstnavatel přispívat na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijní připojištění (nelze již však aktuálně uzavřít), potom z příspěvku zaměstnavatele nebudete platit daň z příjmu, sociální ani zdravotní pojištění. Rovněž zaměstnavatel nebude z tohoto příspěvku platit žádné odvody. To znamená, že na smlouvu obdržíte 3000 Kč a tato částka se Vám bude zhodnocovat. Zaměstnavatele to bude stát taky 3000 Kč.

Zvýšení hrubé mzdy

V případě, že by Vám zaměstnavatel o 3000 Kč zvýšil hrubou mzdu, potom byste na účet obdržel více o 2220 Kč (450 Kč by byla sražena daň z příjmu, 135 Kč by bylo sražené zdravotní pojištění a 195 Kč sražené sociální pojištění). Zaměstnavatele by zvýšení hrubé mzdy o 3000 Kč stálo 4014 Kč (33,8 % navíc by musel zaplatit na povinném sociálním a zdravotním pojištění).

Dlouhodobé spoření

V případě zvýšení hrubé mzdy si finančně polepšíte okamžitě, peníze z doplňkového penzijního spoření (penzijního připojištění) budete mít k dispozici až před odchodem do důchodu. Pro zaměstnance, kteří se svojí výplatou velice těžce vychází je zpravidla výhodnější zvýšení hrubé mzdy. Pro zaměstnance, kteří by si stejně na důchod spořili, je zapojení zaměstnavatele na spoření na penzi s ohledem na daňovou úsporu velmi výhodné.

Petr Gola