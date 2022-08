Nová šance pro kryptoměny

Investoři do kryptoměn nebudou rádi vzpomínat na rok 2022. Nejznámější měna bitcoin od začátku roku ztrácí přes 40 %, ostatní kryptoměny na tom nejsou o moc lépe. Obnovit důvěru v kryptoměny by mělo spojení mezi nejmocnější a největší investiční společnosti BlackRock a společností Coinbase, která umožňuje nákup kryptoměn.

Gigant ve světě financí

Pro kryptoměny je to dobrá zpráva spojení mezi BlacRockem a Coinbasem, protože společnost BlackRock patří k světovým lídrům ve světě financí. Podle výroční zprávy BlackRocku tato společnost v roce 2022 spravuje aktiva ve výši 9 570 miliard amerických dolarů. Síla BlackRocku spočívá v tom, že vlastní velké podíly v největších světových společnostech a zároveň stojí za rozkvětem investování do ETF. BlackRock spravuje nejznámější ETF. Jeho ETF poznáme podle toho, že v názvu mají slovo iShares. BlackRock je tak mnohem víc než jedna z velkých investičních společností. BlackRock udává trend a tendence ve světě financí. Pokud se BlackRock vydá směrem k větším investicím do kryptoměn, je pravděpodobné, že ostatní společnosti ji budou následovat.

Nákupy kryptoměn

BlackRock se spojí se s Coinbasem na projektu umožňujícím svým klientům nákupy kryptoměn přes platformu Aladdin. Tím pádem kryptoměny v čele s bitcoinem mohou očekávat nárůst nových movitých a institucionálních investorů. Akcie Coinbase po oficiálním oznámení spolupráce s BlackRockem posílily o 15 %. Nejzajímavější na tomto spojení není to, že velké finanční domy postupně akceptují svět kryptoměn, ale spíše jeho načasování. BlackRock vstupuje na pole kryptoměn ve chvíli, kdy se kurz kryptoměn ustálil po velkých výprodejích. Jedná se tedy o velmi dobré načasování a příhodný vstup do investiční pozice. Pokud do konce roku nedojde k dalším výprodejům, tak se dá očekávat, že kryptoměny přesvědčí další investory a můžeme se dočkat nového znovuzrození kryptoměn v roce 2023.

