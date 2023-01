Rok 2022 byl investorsky velmi špatný, je šance na zlepšení?

Dluhopisy versus akcie

Tradičně platí, že v nejistých dobách je lepší sázet na dluhopisy, které jsou bezpečným přístavem v rozbouřených finančních dobách. Sice neposkytují možnost velkého zisku tak jako akcie, ale pravidelné roční výnosy byly mezi konzervativní investory vždy oblíbené. V době hospodářského růstu naopak platí, že je lepší držet spíše akcie. Dynamika jejich růstu umožní dosáhnout zajímavějších výnosů. Z výše uvedeného vyplývá, že zodpovědný investor odbíhá od dluhopisů k akciím v závislosti na hospodářském cyklu.

Rok poklesů

Avšak rok 2022 měl jednu nepříjemnou zvláštnost, kdy dluhopisy a akcie klesaly společně. Americký technologický index Nasdaq za tu dobu ztratil přes 33 % a evropské dluhopisy více než 21 %. Když se k tomu připočte současná inflace, nebudou investoři, kteří si zvolili jeden z těchto nástrojů, vzpomínat na rok 2022 rádi. Historicky tato situace nastala pouze dvakrát. Akcie a dluhopisy zároveň klesaly poprvé v roce 1931, tedy v období velké krize, a pak ještě v roce 1969. Došlo k tomu tedy v dobách velkých změn, které ovlivnily společnost na dlouhá desetiletí. Rok 2022 má stejný potenciál.

Lepší časy?

Z pohledu historie se ještě nestalo, že by akcie a dluhopisy současně klesaly dva roky po sobě. U dluhopisů půjde o rozhodnutí centrální bank. Ve chvíli, kdy Fed zastaví růst úrokových sazeb, hodnota právě vydaných amerických dluhopisů půjde nahoru. Bude to totiž příležitost nakoupit si dluhopis s největším možným úrokem. Přestože přesně nevíme, kdy ta situace nastane, je velmi nepravděpodobné, že Fed by zvedal sazby i po celý rok 2023. Akciové trhy mají horší vyhlídky. Pokud svět zasáhne silná recese, můžeme být svědky dalšího výprodeje akcií. Jejich cena se může propadnout tak nízko, že ani následný růst tuto ztrátu nevykompenzuje. Akcie tak mohou zažít dva špatné roky po sobě.

Matěj Široký