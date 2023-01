Budou akcie Tesly pod 100 dolary ?

Konec zabijáka shortařů?

Když se podíváme na vývoj ceny akcie Tesly, zjistíme, že zažila obrovský boom v letech 2019 až 2021. V roce 2019 se jeden kus akcie Tesly dal pořídit za 15 dolarů. V roce 2020 jste museli najít v peněžence přes 200 dolarů. Svého rekordu zatím Tesla dosáhla v roce 2021, kdy jedna akcie stála 350 dolarů. Tak obrovský růst ceny akcii nemůže být ospravedlněn ani růstem počtu dodaných nových vozů. Cena akcií Tesla rostla neúměrně v porovnání s fundamenty společnosti. Hodně investorů se tak rozhodlo sázet na pokles cen Tesly. Avšak toto rozhodnutí byla jednou z největších investorských chyb. Ceny akcií totiž rostly dál. Shortaři byli povinni uzavírat své obchody s obrovskými ztrátami. Akcie Tesly byly zabijákem obchodů na krátko. Tomu však je konec s příchodem roku 2022

Katastrofa v roce 2022

V roce 2022 akcie Tesly zažily volný pád. Ztratily přes 66 % ze své hodnoty. Z cen okolo 345 dolarů se propadly na 110 dolarů za jeden kus. Nic na tom nezměnil ani zvýšený počet dodaných aut. Za celý rok 2022 se Tesle podařilo dodat přibližně 1,33 milionu kusů vozidel, což je meziroční růst o 40 %. Pro představu: světově největší klasické automobilky vyrobí ročně mezi 6 až 9 miliony aut. Tento dobrý výsledek však nic nezměnil na sestupné tendenci na akciích Tesly. Za tímto propadem je mnoho příčin. První je utahování měnové politiky americkým Fedem. Následně pak nákup Twitteru Elonem Muskem, jenž část nákupu financoval právě vydáním nových akcií Tesly.

Klíčový rok 2023

Rok 2023 rozhodne nejenom o akciích Tesly, ale o celém sektoru elektromobilů. S příchodem světové recese se dá očekávat, že celý automobilový průmysl včetně elektroaut, zažije krizi. Trh s elektromobily nebyl zvyklý na to, že by musel řešit převis poptávky nad nabídkou. Celý sektor by si musel zvyknout na stagnující počty prodeje nových aut. Pokud v roce 2023 ochromí svět silná recese, může se cena akcií Tesly podívat velmi snadno pod 100 dolarů za kus.

Matěj Široký