Investiční rizika v roce 2023

Bílá labuť

Výše uvedený scénář předpokládá, že nepřijde žádná černá labuť, tzn. událost, kterou nikdo nečekal. Tento princip spočívá právě v nepředvídatelnosti, proto není lehké se mu bránit. Existuje však také teorie bílé labutě. Ta naopak označuje události, u nichž je určitá míra pravděpodobnosti, že se stanou a budou mít velký dopad na akciové trhy. Dvě takové bíle labutě se nyní pokusíme načrtnout.

Jestřábí ECB

Evropská centrální banka (ECB) má oproti Fedu velké zpoždění. Očekává se, že jakmile Fed zastaví zvedání sazeb, stejný krok učiní i ECB. Problém je v tom, že americká inflace je dnes již pod kontrolou, zatímco evropská dosahuje dvouciferných hodnot. K tomu, aby se dostala pod kontrolu i ona a začala kopírovat pokles v USA, musí jít sazby na euru nahoru. Stoupnou-li nad 3 %, bude to pro evropské akciové trhy nepříjemné překvapení. Tak vysoké sazby by poslaly celou Evropu do recese a zahájily dlouhou vnitřní krizi celé Evropské unie.

Skokový růst Číny

Čína se rozhodla otočit za politikou Zero covid list. Díky ukončení dlouhotrvajících zákazů a omezování čínského ekonomického života se můžeme dočkat velkého ekonomického skoku. Čínský HDP může explodovat a výrazně vyrůst. To bude mít za důsledek rostoucí cenu ropy a ostatních průmyslových komodit. V současnosti je to právě Čína, kdo u mnoha z nich vytváří cenu. Nárůst cen komodit dá inflaci ve světě další impulz. Aby ji centrální banky porazily, budou muset zvedat sazby mnohem déle, než předpokládaly. To by ovšem pohřbilo všechny naděje na akciový růst v roce 2023.

Matěj Široký