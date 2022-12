Z příspěvku zaměstnavatele se neplatí daně

29. prosince 2022 štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření patří mezi finanční produkty podporované státem, a to právě formou měsíčního příspěvku, možností daňového odpočtu a daňovému osvobození pro vklady zaměstnavatele na smlouvu.

Žádné daně pro příspěvek do 50 000 Kč

Do souhrnného ročního příspěvku zaměstnavatele na státem podporované finanční produkty, mezi které patří právě i „penzijko“, ve výši 50000 Kč, jsou vklady osvobozeny od daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Zapojení zaměstnavatele přináší zajímavou finanční úsporu.

Praktický příklad

Panu Lukášovi přispívá zaměstnavatel na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření částkou 4000 Kč měsíčně, tedy 48000 Kč za rok. Z tohoto příspěvku neplatí pan Lukáš žádné přímé daně a žádné přímé daně navíc neplatí ani zaměstnavatel.

Jestliže by zaměstnavatel zvýšil panu Lukášovi hrubou mzdu o 4000 Kč měsíčně, potom by zaměstnavateli stouply měsíční mzdové náklady o 5352 Kč, protože by zaměstnavatel musel za pana Lukáše platit sociální a zdravotní pojištění. Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance činí 9 % z hrubé mzdy a sazba sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance činí 24,8 % z hrubé mzdy.

Pan Lukáš by při zvýšení hrubé mzdy o 4000 Kč obdržel na bankovní účet jen 3960 Kč, protože by mu ze zvýšené hrubé mzdy bylo odvedeno sociální pojištění (6,5 %), zdravotní pojištění (4,5 %) a daň z příjmu (15 %). Při výpočtu počítáme, že pan Lukáš uplatnil slevu na poplatníka v plném rozsahu pro nižší mzdu.

Petr Gola