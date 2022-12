Poradna: Důchodové rozhodování

Věra: Manželovi vychází odchod do důchodu v roce 2024. Uvažuje o odchodu do předčasného důchodu ještě teď v prosinci, chce ale dál pracovat. Je pro něj výhodnější odejít do předčasného důchodu teď, v roce 2023 nebo až v roce 2024? A co kdyby pracoval jenom na dohody?

Pro lidi, kteří plánovali odejít do starobního důchodu (řádného nebo předčasného) v roce 2023, je výhodnější odejít do starobního důchodu (řádného nebo předčasného) ještě v roce 2022. Výpočet důchodu v roce 2022 je z důvodu dvou mimořádných valorizací výhodnější než výpočet důchodu v roce 2023. Při volbě předčasného důchodu je však nutné si o předčasný důchod požádat ještě do konce roku, neboť zpětně o předčasný důchod žádat nelze. V případě pokračování práce na plný úvazek se žádá o předčasný důchod s odkladem výplaty, neboť do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Jak to bude v roce 2024?

Výpočtová formule důchodu v roce 2024 není v tuto chvíli známa, potřebné parametry budou známé až na podzim 2023. Pravděpodobně však bude výpočet řádného důchodu v roce 2024 výhodnější než výpočet předčasného důchodu v roce 2022. Rozdíl však bude v korunovém vyjádření nižší než minulých letech, neboť na důchody přiznané dle výpočtové formule roku 2022 se vztahují dvě mimořádné valorizace. Navíc lidem kteří odejdou do předčasného důchodu bez výplaty v prosinci 2022 se výdělečnou činností bude snižovat krácení za předčasnost. Pro jednoznačné posouzení let 2022 a 2024 nejsou v tuto chvíli známé potřebné parametry.

Práce na DPP

Jestliže by Váš manžel již nechtěl pracovat na plný úvazek, ale pouze na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu, tak by mohl současně pobírat předčasný důchod a odměnu. Takovým postupem se získá zajímavý finanční náskok, neboť se důchod začne pobírat dříve, což je pro některé lidí velmi atraktivní a tuto variantu upřednostňují. Na dohodu o provedení práce je možné si v příštím roce v předčasném důchodu přivydělat 10000 Kč a méně a na dohodu o pracovní činnosti 3999 Kč a méně, přičemž je možné pracovat do finančního limitu pro více zaměstnavatelů současně.

Petr Gola