Poradna: Předčasný důchod manžela v 60 letech

Jaroslava: Manžel je OSVČ a v prosinci 2022 má 60 let. Může jít do předčasného důchodu s pozastavením výplaty? Jestliže ano, jak dlouho může mít pozastavenou výplatu důchodu?

21. prosince 2022

Důchodový věk v Česku se liší v závislosti na ročníku narození a postupně se zvyšuje. Dle dotazu je Váš manžel ročník narození 1962. To znamená, že jeho řádný důchodový věk je 64 let a 6 měsíců. Důchodový věk pro jednotlivé ročníky narození (mužů i žen) je uveden v příloze zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění.

Nejdřívější možný termín odchodu do předčasného důchodu

Dle § 31 zákona výše uvedeného zákona může Váš manžel, protože má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, odejít nejdříve do předčasného důchodu v 60 letech. Váš manžel si tedy může v prosinci 2022 požádat o předčasný důchod bez výplaty (dosáhne zmiňovaných 60 let).

Práce na smlouvu bez dostávání předčasného důchodu na účet

Vzhledem k tomu, že až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem zakládající účast na nemocenském pojištění (tj. nemohou pracovat na klasickou pracovní smlouvu), tak může mít Váš manžel pozastavenu výplatu předčasného důchodu po celou dobu výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění.

Výpočet důchodu v roce 2024 a následujících není znám

Na doplnění uvádím, že vzhledem k tomu, že výpočtová formule důchodu pro roky 2024 a následující není v tuto chvíli známá, tak nelze finančně zodpovědně porovnávat případné výpočty v následujících letech.

