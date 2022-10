Návrat starého světa? Americké ropné společnosti znovu na výsluní

Burzovní kapitalizace

Burzovní kapitalizace firmy vyjadřuje její hodnotu na finančních trzích. Jedná se o jednoduchý výpočet, kdy se množství vydaných akcií vynásobí aktuální cenou na burze. Tento údaj je pouze informativní, protože pokud se některý významný burzovní hráč nebo ředitel dané firmy rozhodne akcie prodat či nakoupit, jejich cena se pohne. Nejde tedy o objektivní vyjádření hodnoty firmy a ocenění její skutečné hodnoty.

Apple pořád na špičce

Při pohledu na prvních pět největších burzovních kapitalizací by se zdálo, že k žádné podstatné změně nedošlo. Na prvním místě zůstává Apple s pohodlným náskokem, přestože jeho akcie od začátku roku ztratily přes 21 %. Druhý Microsoft Apple nejenže nedohnal, ale naopak se odstup mezi oběma zvětšil, protože Microsoft od začátku roku ztratil 30 %. Na třetím místě je Google s roční ztrátou 31 %. Čtvrtý je Amazon s identickou roční ztrátou jako Google. Na konci stojí Tesla, která si od začátku roku pohoršila o 36 %. Kvůli výrokům Elona Muska, které se týkaly Ukrajiny, se akcie Tesly výrazně propadají. Přestože tedy na prvních pěti místech nadále dominují technologické firmy, trajektorie cen jejich akcií je sestupná.

Ropné společnosti stoupají

Přestože na pět čelních příček nestačí, skokanem roku se staly akcie Exxonu. Tato ropná společnost se dostala na deváté místo, za rok její akcie získaly solidních 66 %. Dalším skokanem je společnost Chevron, která se sice do první desítky nedostala, ale za rok přidala 33 %. Ropné společnosti tak mají nakročeno k návratu na výsluní. Mají hned několik plus navíc. OPEC snížil těžební limity, takže je poklesu cen ropy z důvodu recese zabráněno. Ropné společnosti investují do nových projektů, které počítají se zelenou energií. Nejedná se teď již o firmy čistě ropné, ale energetické. A ceny energií budou obecně růst. Třetí velké plus pro investory je, že tyto společnosti vyplácejí velmi slušnou dividendu.

Matěj Široký