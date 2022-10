Na září 2022 nebudou investoři vzpomínat v dobrém

Zámořské trhy pod tlakem

Ani jeden z amerických indexů neskončil za září v zelených číslech. S&P 500 ztratil 5,3 %, přičemž od začátku roku se tento index zmenšil o 25 %. Technologický Nasdaq100 dopadl ještě hůře, protože růstové a technologické akcie jsou na zvedání sazeb velmi citlivé: v září ztratil přes 10,5 %. Tomuto indexu se nedaří dlouhodobě, od letošního prvního ledna ztratil již 33 %. Když k těmto číslům připočteme inflaci, která se v USA pohybuje na 8 %, ztratili investoři přes 40 % své kupní síly. To je opravdu hodně. České investory do amerických akcií však může utěšit existence silného dolaru, který tak kompenzuje ztráty.

Smutek na pražské burze

Historicky patřívalo září k úspěšným měsícům. To však letos neplatí. Pražský burzovní index zaznamenal ztrátu 4,3 % a od začátku roku odepsal již 21,2 %. Pokud započítáme i vyplacené dividendy, které jsou na pražské burze velmi štědré, dosahuje ztráta 16,56 %. Nedařilo se především Kofole, které odepsala přes 13,4 %. Bylo to ještě umocněné výplatou dividendy ve výši 11,30 korun. Za ztrátou jsou především rozhovory šéfa společnosti, který se i přes rekordní letní tržby obává o celý svůj byznysmodel. Kofola je zasažena energetickou krizí a již nyní šetří a hledá nová východiska, aby přežila zimu. Další ztrátovou emisí byla energetická společnost ČEZ, která za pouhý měsíc odepsala 12,8 %. Její akcie velmi rychle rostly spolu se stoupající cenou elektřiny na burze v Lipsku. Zastropování cen českou vládou ale vzneslo otazník nad budoucími zisky. Výhled do budoucna komplikuje především možné rozhodnutí Evropské unie, že se ceny elektřiny zastropují celoevropsky. Pokud by k tomu došlo, budou zisky ČEZu v ještě větším ohrožení. Měsíc září byl tedy pro investory velmi těžký, ale ani výhled do konce roku není optimistický. Investoři by se měli připravit na další poklesy.

Matěj Široký