Zkrácený úvazek a sociální pojištění

Při práci na plný úvazek je zaměstnanci sraženo z hrubé mzdy 6,5 % na sociálním pojištění a dalších 24,8 % za něj na sociálním pojištění platí zaměstnavatel. Jak je to v případě práce na zkrácený úvazek?

3. října 2022

V letošním roce nemá na výpočet sociálního pojištění vliv, zdali zaměstnanec pracuje na plný nebo zkrácený úvazek. Výpočet sociálního pojištění je stejný. Z důvodu nižší hrubé mzdy nebo menšího úvazku nedochází k žádné úspoře na sociálním pojištění. Sociální pojištění se, na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob, platí i při práci za minimální mzdu. Při výpočtu sociálního pojištění se totiž neuplatňují žádné slevy a odpočty.

Praktický příklad

Paní Alena pracuje za minimální mzdu ve výši 16200 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic, neboť při výpočtu daně z příjmu fyzických osob je uplatněna sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč, která sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly. Na sociálním pojištění je však paní Aleně z hrubé mzdy jejím zaměstnavatelem sraženo 1053 Kč (16200 Kč × 6,5 %) a dalších 4018 Kč (16200 Kč × 24,8 %) za paní Alenu zaplatí její zaměstnavatel.

Nižší pojistné v roce 2023

Jednou z legislativních novinek pro příští rok je snížení pojistného placeného zaměstnavatelem o 5 % za zaměstnance pracujícího na zkrácený úvazek, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Od února se bude tato legislativní výhoda vztahovat např. na zaměstnance, kteří jsou starší 55 let, pečují o dítě do 10 let, studenty nebo zaměstnance se zdravotním pojištěním, přičemž úvazek bude muset být 8 až 30 hodin týdně. Zaměstnanci budou platit na pojistném z hrubé mzdy stále 6,5 %.

Petr Gola