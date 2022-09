Je dobrý nápad nakoupit si nyní k ochraně před inflací zlato?

8. září 2022 štítky Investice Spoření čtení na 2 minuty

Inflace v Česku dosahuje 17,5 %. Podle předpovědi ČNB má v příštím roce má klesnout k 9 %, ale i tak to znamená další inflační rok před námi. Situace ve světě, a to jak v USA, tak v Evropě, je obdobná. Zlato se odjakživa považovalo za dobrý prostředek proti inflaci, mnohé reklamy nás na možnost jeho nákupu upozorňují. Je na to nyní správný čas?