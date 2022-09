Poradna: Bývalý kolega má vyšší předčasný důchod než já normální

Jan: V práci jsme skončili s kolegou ve stejnou dobu, já jsem odešel do normálního důchodu, kolega do předčasného. V posledních letech jsme měli stejnou mzdu, a přesto má nyní vyšší předčasný důchod než já normální důchod. Jak je to možné?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění od roku 1986. Dřívější příjmy se přitom přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Vzhledem k tomu, že výpočet důchodu ovlivňují příjmy za dlouhou dobu, tak může mít Váš bývalý kolega nynější předčasný důchod vyšší než Vy řádný starobní důchod. Pravděpodobně měl tedy v dřívějších letech dostatečně vyšší příjmy než Vy.

Krácení za předčasnost

Předčasný důchod je oproti případnému řádnému starobnímu důchodu nižší z důvodu krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Není tedy jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. V dotazu nepíšete, o kolik dní dříve šel Váš bývalý kolega do předčasného důchodu. Pokud mu do dosažení řádného důchodového věku chybělo relativně málo (méně než jeden rok), potom není krácení za předčasnost příliš vysoké.

Rozhoduje celý průběh pojištění

Výpočet starobního důchodu (řádného i předčasného) ovlivňuje celý průběh pojištění, důchodové závěry nelze dělat pouze dle příjmů v posledních několika letech. V praxi se tedy stává, že předčasný důchod některého žadatele o starobní důchod je vyšší než řádný starobní důchod jiného žadatele o starobní důchod.

Petr Gola