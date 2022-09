Budoucí důchodci a výchovné

Nárok na zvýšení důchodu z důvodu výchovného budou mít i budoucí žadatelé o starobní důchod. Rozhodně není nutné kvůli nároku na výchovné odcházet raději do předčasného důchodu.

9. září 2022 štítek Penze přečtete do minuty

Budoucí žadatelé o starobní důchod uplatní nárok na výchovné při sepisování žádosti o starobní důchod, kdy v čestném prohlášení uvedou, kolik vychovali dětí. Výchovné se tedy bude uplatňovat čestným prohlášením a rodným listem dítěte. Na každé dítě může uplatnit výchovné pouze jeden z žadatelů o starobní důchod, který o něj pečoval v největším rozsahu. Zpravidla tedy budou výchovné ke starobnímu důchodu uplatňovat ženy.

Praktický příklad

Paní Jana vychovala dvě děti a v červnu 2023 dosáhne řádného důchodového věku. Paní Jana chce pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, neboť chce maximalizovat měsíční částku starobního důchodu a chce se vyhnout krácení za předčasnost. Paní Jana z důvodu výplaty výchovného přemýšlí o volbě předčasného důchodu. I když však paní Jana odejde do řádného starobního důchodu až příští rok, tak jí bude při výpočtu starobního důchodu výchovné zohledněno. Pro paní Janu bude tedy výhodnější odejít až do řádného starobního důchodu.

Výchovné v roce 2024 a později

Částka výchovného ke starobnímu důchodu náležející v roce 2024 a v dalších letech se bude zvyšovat zejména s ohledem na inflaci. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 bude tedy výchovné na každé dítě vyšší než 500 Kč. Starobní důchodci, kterým však bude výchovné zohledněno již od ledna 2023 budou mít samozřejmě také nárok na zvýšení přiznaného výchovného k důchodu.

Reklama text pokračuje pod reklamou

Petr Gola

Reklama

Reklama