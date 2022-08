Poradna: Zářijová valorizace důchodu

1. srpna 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Z důvodu vysoké inflace dochází v letošním roce ke dvojí mimořádné valorizaci důchodů. V červnu se u všech státních důchodů zvýšila procentní výměra důchodu o 8,2 % a od září se zvýší procentní výměra důchodu o 5,2 %. K mimořádné valorizaci důchodů dochází automaticky, není potřeba si o ni žádat a ani vyplňovat nějaké formuláře.

Kdo má na mimořádnou valorizaci nárok?

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměru mají všichni penzisté stejně vysokou a v letošním roce činí 3900 Kč, procentní výměra závisí na konkrétním průběhu pojištění. Na zvýšení procentní výměry důchodu z důvodu mimořádné valorizace mají nárok všichni penzisté – tedy ti, kterým byl státní důchod přiznán i ti, kteří do starobního důchodu teprve budou odcházet. Na mimořádné zvýšení důchodu od září budou mít nárok i penzisté, kterým se starobní důchod zvýšil z důvodu mimořádné valorizace v červnu.

Praktický příklad

Pan XY odejde v říjnu letošního roku 2022 do předčasného důchodu. Předčasný důchod se mu vypočte dle výpočtové formule letošního roku, přičemž procentní výměra důchodu se mu zvýší o červnovou mimořádnou valorizaci i zářijovou mimořádnou valorizaci. Na mimořádnou valorizaci důchodu tedy mají nárok i občané odcházející do předčasného důchodu, a i při odchodu do důchodu po termínech mimořádné valorizace.

Petr Gola